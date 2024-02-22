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"Последний гвоздь в крышку гроба". Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет РФ

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва призвала Запад ввести санкции против Ирана за поставки баллистических ракет России.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Иран, поставляющий баллистические ракеты России, - еще один признак того, что в Иране не боятся нашей реакции, не стремятся к дипломатии и не намерены останавливать эскалацию. Это должно стать последним гвоздем в крышку гроба умиротворения, если уроков Второй мировой войны еще недостаточно", - заявил он. 

При этом Ландсбергис призвал к скорейшей поставки ракет Украине, о которых просил Киев. 

"Очевидным ответом были бы санкции на экспорт в Иран всех беспилотников и ракетных компонентов, а также скорейшая поставка ракет, о которых просит Украина", - подчеркнул министр. 

Иностранное оружие у России

Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.

Помимо Ирана свое оружие россиянам поставляет Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО.

Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты. Этими ракетами россияне уже атаковали Украину.

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