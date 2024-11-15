Последнее суперлуние года: когда можно увидеть "Луну бобра"
Сегодня вечером, 15 ноября, в небе можно будет увидеть последнее суперлуние этого года, которое называют "Луна бобра". Такое явление случается всего 3-4 раза в год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.
Ноябрьское полнолуние является суперлунием. Суперлуние - астрономическое явление, когда полная Луна попадает в перигей (ближайшую к Земле точку на своей орбите). В частности, когда Луна находится на расстоянии 361 933 км от нашей планеты. Благодаря этому, она кажется больше и ярче обычной полной Луны.
"Луна бобра" - уже четвертое суперлуние в этом году. Последнее суперлуние 2024 можно будет увидеть 15 ноября в 23:28 по киевскому времени. В это время она достигнет пика своей яркости.
Эту Луну называют "бобровой", потому что ноябрь это время, когда бобры готовят свои дома к зиме. Кроме этого, это время считается лучшим для установки бобровых капканов. В частности, их следует установить до того, как вода начнет замерзать.
Заметим, что суперлуния встречаются всего три-четыре раза в год. В 2025 году их будет три: 7 октября, 5 ноября и 4 декабря.
Ранее мы писали о том, что 17 октября, в небе встретятся самое большое суперлуние года, которое еще называют "Луна охотника", а также самая яркая за 13 лет комета Tsuchinshan-ATLAS. Октябрьское суперлуние было самым близким к Земле. В частности, на расстоянии между космическими объектами около 357 364 км.
Читайте также, что на Земле можно было увидеть 2 Луны. Вторая Луна появилась в конце сентября благодаря новому астероиду, который ученые открыли в августе 2024 года. Исследователи отметили, что этот астероид будет оставаться на Земле в течение нескольких месяцев и после этого. Он максимально приблизится к Земле 9 января 2025, а после вернется к Солнцу.