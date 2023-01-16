Последний рывок. Когда Россия может попытаться повторить наступление: ответ Данилова

Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте. Украина каждый день готовится к возможному наступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Суспільне".

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются чем-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что президент Украины Владимир Зеленский ежедневно общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.

"Первый вопрос, с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие", - отметил Данилов.