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Залишилося 30% вакансій: як війна змінила ринок праці в Україні

Фото: вакансій в Україні стало менше в три рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До 24 лютого на сайті з працевлаштування robota.ua було в середньому 100 тисяч актуальних вакансій. Війна підкосила ринок праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу порталу.

За даними прес-служби, війна майже повністю зупинила найм: у березні лишилось лише 7% вакансій від показників мирного часу.

"Але ринок праці так просто не здається і зараз поступово відновлюється: маємо 30% вакансій від довоєнних показників, і щотижня їх кількість продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Work.ua, кількість вакансій в Україні в червні зросла на 67% до 35,5 тисяч. Однак це втричі менше, ніж до початку війни. У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу.

За даними НБУ, скорочення зарплат в приватному секторі становить від 25 до 50%. При цьому персонал скорочується.

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Зарплата в Україні