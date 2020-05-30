Маєток, квартири та елітний автопарк: Разумков подав декларацію

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Спікер також позичив близько мільйона доларів

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков володіє маєтком під Києвом, кількома квартирами, ділянками і елітним автопарком. Він

також позичив близько 1 млн доларів.

Відповідна декларація опублікована в електронному реєстрі НАЗК.

У декларації Разумков вказав особняк на 500 квадратних метрів під Києвом вартістю майже 3 млн гривень, кілька земельних ділянок, квартири в Києві і області, а також нерухомість дружини в Миколаєві та Черкаської області.

Пересувається Разумков на Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року). Задекларована вартість автопарку - понад 2 млн гривень, при цьому вартість перших двох авто не вказана.

Дружина Разумкова Юлія Чайка володіє компанією "Бізнесінвестбуд", має контрольний пакет в "Інтерінвест XXI століття" (кредитна організація) і третину в "Українській політконсалтинговій групі".

За 2019 рік Разумков заробив у Раді близько 178 тис. гривень, отримав понад 10 тис. гривень матеріальної допомоги, доходи від бізнесу і зарплата до обрання спікером Ради перевищили 1 млн гривень.

Згідно з декларацією, він також виробляє електроенергію і продає її за "зеленим тарифом" - дохід склав майже 28 тис. гривень. При цьому доходи від бізнесу принесли його дружині майже 4 млн гривень.

Готівкою сім'я Разумкова зберігає 165 тис. доларів і понад 900 тис. гривень. На рахунках у банках понад 130 тис. гривень і 1 325 євро. Крім того, спікер дав у борг близько 1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше свою декларацію подав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в ній він вказав будинок, земельні ділянки і майже 3,4 млн гривень доходів.

Крім того, народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук задекларував понад 3 млн гривень доходу і близько 6,7 млн витрат за 2019 рік.

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Автор: РБК-Україна