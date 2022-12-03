"Личный банкир" и друг Путина. Кто продает россиянам войну и укрепляет власть Кремля

Российский олигарх Юрий Ковальчук, которого называют "личным банкиром" главы Кремля, помогает российскому диктатору Владимиру Путину укреплять власть и продавать россиянам войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Известно, что 71-летний российский миллиардер - близкий друг Путина на протяжении десятилетий. Хотя Ковальчук не имеет должности в руководстве или правительстве, он оказывает значительное влияние на политическую ситуацию в РФ.

По данным издания, Ковальчук был одним из влиятельных людей, кто поддержал полномасштабное вторжение в Украину, утверждая, что война может доказать силу России. Источники отмечают, что олигарх и Путин часто встречались с начала войны в феврале, а также разговаривали по телефону или видео.

Ковальчук выделяется в окружении российского диктатора, поскольку помогает Кремлю формировать общественное мнение. Он является одним из самых крупных медиа-магнатов РФ с империей телеканалов, газет и социальных сетей. Министерство финансов США назвало олигарха "личным банкиром" Путина и ввело санкции против него.

Известный "медийщик"

Экономист и старший научный сотрудник мозгового центра Stockholm Free World Forum Андерс Аслунд, консультировавший российское правительство с 1991 по 1994 годы, охарактеризовал Ковальчука как "медийщика с деньгами".

Олигарх владеет Национальной Медиа Группой, в структуру которой входят пропагандистские телеканалы Первый и Пятый, РЕН ТВ, IZ.RU, СТС и ряд других медиа.

Эти пропагандистские СМИ всегда поддерживают линию Кремля и в положительном тоне освещают главные события. В частности, войну в Украине, мобилизацию в России, а также активно критикуют коллективный Запад и НАТО. Кроме того, пропагандисты запускают ряд фейков, чтобы оправдать поражение РФ. Речь идет об "успехах" российской армии и якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу".

Захват интернета

По данным WSJ, Ковальчук помогает Путину усилить поддержку властей среди молодежи. Так, в конце прошлого года олигарх купил контрольный пакет акций компании VK, которая является одной из крупнейших соцсетей в России. Таким образом Кремль хочет охватить молодежь перед президентскими выборами в 2024 году, а также укрепить поддержку войны.

По словам экспертов, в российских социальных сетях государственные учетные записи заполняют платформу сообщениями, осуждающими НАТО. Кроме того, на оккупированных территориях Украины россияне организовали раздачу мобильных телефонов, на которых заблокирован доступ к иностранным социальным сетям.

Также популярную среди россиян VK спецслужбы используют для слежения недовольных властями. По данным Школы передовых исследований социальных наук в Париже, с февраля по октябрь VK являлся источником более 45% из 1122 нарушений закона о запрете антивоенных высказываний.

Другие бизнесы Ковальчука

Соцсети и СМИ не являются единственными источниками обогащения олигарха. Юрий Ковальчук владеет также банком "Россия", имеющим сеть оффшорных компаний. Через эти компании финансируются принципиальные для РФ проекты.

Кроме того, миллиардер является акционером крупной страховой компании "Согаз", предоставляющей медицинское страхование и страхование жизни российским военным. Еще часть бизнеса Ковальчука и его окружения скрыта через подставные компании.