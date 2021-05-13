Основні переваги світлодіодних ламп

Розвиток технологій дозволяє створювати все більшу кількість нових приладів, характеристики і можливості яких стрімко висувають новинки на перші місця в рейтингу популярності та змушують користувачів забути про раніше використовуваних аналогах. Серед освітлювальної техніки таким відкриттям стали світлодіодні лампи, поява яких на ринку стало справжньою сенсацією. Навіть висока спочатку ціна приладів не відвернула від продукції зацікавлених споживачів, а з часом, коли вартість LED джерел світла істотно знизилася, проблем з їх придбанням зовсім не залишилося.

Чим же так хороша світлодіодна лампа і чому саме цей варіант джерел світла вибирає переважна більшість українців? Причин вибору чимало, адже світлодіодні лампи - це цілий комплекс переваг.

Чому варто купити світлодіодні лампи

Одне з важливих переваг LED джерел світла - їх екологічність. Їх конструкцією не передбачено використання будь-яких шкідливих для здоров'я людини і чистоти навколишнього середовища речовин. Такі прилади не вимагають дотримання спеціальних умов для утилізації, не шкодять людині і природі.

Крім екологічності варто відзначити і безпеку світлодіодів. Лампи на їх основі не мерехтять, що благотворно позначається на стані органів зору. Очі не втомлюються навіть при тривалому знаходженні поблизу джерела світла, людині не доводиться напружувати зір.

Спектр кольору світлодіодних ламп максимально наближений до природного, завдяки чому при освітленні, що транслюється Led світильниками, набагато правильніше і натуральніше виглядають всі відтінки і тони.

Сучасні світлодіодні лампи - це:

висока світловіддача;

мінімальне енергоспоживання;

тривалий експлуатаційний термін;

стійкість до механічних навантажень, ударам, вібрацій;

незалежність характеристик від напруги;

пожежна безпека;

екологічність;

мала інертність - такі лампи включаються відразу ж;

робота в широкому діапазоні температур.

У порівнянні як з люмінесцентними лампами, так і лампочками розжарювання, світлодіодні прилади виграють по безлічі критеріїв. Вони допомагають скоротити витрати на оплату комунальних послуг, забезпечують комфортний і ефективний світло в приміщеннях, можуть використовуватися при самих різних зовнішніх умовах. Не тільки в закритих просторах, але і на вулиці світлодіодні лампи служать довго і відмінно справляються з поставленими перед ними завданнями.

Світлодіодне освітлення - це захист очей, на які, в останні роки, і так впливає дуже багато чинників. Постійна робота з комп'ютерними пристроями, ненормовані робочі дні, стреси не додають здоров'я органам зору. Правильно підібране і організоване освітлення допоможе зберегти зір і знизити навантаження на зір.

Світлодіодні лампи універсальні. Вони представлені в широкому розмаїтті варіантів і по потужності, і за формою і розмірами, і за іншими характеристиками. Завдяки асортименту моделей кількість сфер, де можна використовувати led світильники, постійно розширюється. Сьогодні прилади на основі світлодіодних ламп активно застосовують в побуті, на виробництвах, в комерційних цілях, в рекламі. На базі світлодіодних ламп створюють унікальні світильники, здатні стати центральною частиною інтер'єрів. Це практичне і стильне рішення, яке ще довго не поступиться свого першості в популярності і затребуваності. Виберіть свій світильник на світлодіодах на сайті https://evrosvet.com.ua/ua/. Інновації створені для комфорту.