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Основна вимога РФ щодо "гарантій безпеки" не зрозуміла, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вимоги Росії по так званим "гарантіям безпеки" поки не ясні. За його словами, деякі з них заводять переговори в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Ми провели інтенсивні консультації з Росією... Зараз не ясно, яка основна вимога Росії, оскільки вони її не представили", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що деякі вимоги Росії заводять переговори в глухий кут. При цьому, за його словами, ряд російських пропозицій зосереджені на зміцненні безпеки.

"І такі питання ми можемо обговорити", - резюмував Блінкен.

Нагадаємо, 10, 12 і 13 січня пройшов перший раунд переговорів Росії, США, НАТО і ОБСЄ щодо "гарантій безпеки". За їх підсумками в Москві залишилися незадоволені результатами.

Зазначимо, однією з вимог Росії - не розширення НАТО на схід, включаючи вступ України до Альянсу. Цю пропозицію Москви рішуче відхилили. Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеф Боррель назвав цю вимогу неприйнятною.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен