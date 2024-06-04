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Основной вратарь присоединился к лагерю сборной Украины перед Евро-2024

Нюрнберг, Вторник 04 июня 2024 11:59
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Основной вратарь присоединился к лагерю сборной Украины перед Евро-2024 Фото: Андрей Лунин будет иметь двух конкурентов за место на линии ворот (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прибыл в расположение национальной команды Украины, которая готовится к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X УАФ.

25-летний украинец пополнил ряды "сине-желтых". Команда Сергея Реброва ранее начала подготовку к Евро-2024 на немецкой земле.

Лунин присоединился к сборной Украины позже, поскольку дошел с "Реалом" до финала Лиги чемпионов. Решающее противостояние против дортмундской "Боруссии" (2:0) он провел на скамье запасных. Впрочем, получил время на празднование победы со "сливочными".

Весной Лунин стал основным вратарем "сине-желтых" в плей-офф квалификации к чемпионату Европы. В спарринге же против сборной Германии накануне место в рамке получил голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин. Он оставил ворота сухими.

Андрей Лунин в сезоне 2023/24

После травмы Тибо Куртуа на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу Аррисабалагу, так что статус дублера для украинца не изменился. В ноябре он выиграл конкуренцию за место в старте.

Лунин стал основным стражем ворот "Реала" до конца апреля. В частности, он сыграл 8 матчей в Лиге чемпионов. Украинец был основным кипером во всех матчах плей-офф главного еврокубка, кроме финала.

В общей сложности провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда два чемпионских титула Ла Лиги, Кубок и два Суперкубка Испании, два трофея Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, накануне сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.

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Реал Андрей Лунин Сборная Украины
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