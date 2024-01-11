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Основные условия для мирного договора с Арменией созданы, - Алиев

Фото: Ильхам Алиев, президент Азербайджана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Армения и Азербайджан создали основные условия для заключения мирного договора. Ереван хочет гарантий, впрочем, Баку не видит в этом необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого цитирует местное издание АЗЕРТАДЖ.

"Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", - заявил Алиев.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающей Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.

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