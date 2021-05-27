Послаблення карантину в Англії можуть відкласти через індійський варіант COVID

Англії, можливо, доведеться почекати із подальшим послабленням карантину через поширення індійського варіанту коронавірусу. Цей штам COVID-19 створює ризик для плану зняття карантинних обмежень.

За словами голови уряду Британії, наразі зарано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Борис Джонсон розробив дорожню карту для Англії, але попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 створює ризик для цього плану.

При цьому прем'єр переконаний, що кроки, спрямовані на полегшення локдауну, які вже зроблені, були правильними, але подальше послаблення буде залежати від того, наскільки вакцинація допоможе у боротьбі із цим варіантом COVID.

"Наразі я не бачу в даних нічого, що свідчить про те, що нам доведеться відхилятися від дорожньої карти, але нам, можливо, доведеться почекати", - наголосив Джонсон.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив парламенту, що 14 червня буде проведена офіційна оцінка щодо того, чи можуть бути зняті обмеження 21 червня.

"Ми зробимо це (зняття обмежень - ред.), лише якщо це буде безпечно", - сказав він парламенту.

Хенкок зазначив, що 10% людей, госпіталізованих з новим варіантом, отримали дві дози вакцини. За його оцінкою, це ознака того, що вакцини працюють добре, але не ідеально.