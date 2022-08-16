Послабить окупантів на півдні. Експерт вказав на плюси від вибухів біля Джанкою

Внаслідок вибухів в Криму поблизу Джанкою міг бути знищений той склад боєприпасів, що належав до оборони окупантів, втрати міг понести й сам особовий склад. Що послабить позиції росіян на півдні і є плюсом для нас.

"Сама Російська Федерація говорить про те, що там було місце тимчасового зберігання боєприпасів. Тобто, як я розумію, польовий склад боєприпасів. Скоріш за все він належав до лінії оборони, яку вони (окупанти - ред.) будували на адмінкордоні Криму. І його знищення це плюс нам в плані послаблення угруповування російських військ, які сьогодні діють на півдні України. Тому що ті, війська, які там були на лінії оборони, вони сьогодні зайшли на території материкової України. Тож для нас це буде на користь", - пояснює Жданов.

На питання журналіста, чи могли зазнати росіяни втрат у плані особового складу він відповів: "звісно, крім складу боєприпасів, міг бути вражений і сам військовий об'єкт Російської Федерації в окупованому Криму".

Крім того, Жданов прокоментував і ситуацію щодо пожежі на трансформаторній підстанції, відео якої розлетілося мережею. Він вказав на два важливі нюанси.

"Я думаю, що це міг бути окремий удар. Але треба уточнити що це саме за підстанція. Якщо та, яка заживлює Джанкой, тоді це міг бути розліт в результаті детонації, а якщо йдеться про ту, яка була для прийому електроенергії з материкової України, тоді так, це міг бути завданий удар, щоб запобігти перекиданню сьогодні цієї електроенергії із Запорізької АЕС на півострів Крим", - вважає експерт.

Що кажуть в ЗСУ

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу оцінив втрати російських військових, які вони могли понести внаслідок ранкових вибухів.

"Додати нічого, крім того, що вже озвучено. Є офіційна позиція українського вищого військового керівництва. Безумовно, противник не вміє користуватися жодними заходами пожежної безпеки, але нас, безумовно, це всіх тішить, не лише військових, а й всю Україну", - каже Ігнат.

Він пояснив, що Джанкой - це ще один військовий аеродром, де противник, зокрема зосередив вертольоти.

"...й інша техніка там.,судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах. Ми бачимо детонацію боєкомплекту, це ракети, які вибухають і розлітаються у різні сторони. Сподіваємося, противник позбавиться таким чином техніки, а головне і особового, льотного складу, що відбулося і у Саках. Зрозуміло, що окрім цих 10+ літаків, які там згоріли, ймовірно, що і є немала кількість особового складу. Якщо навіть літаки Росія може підтягувати, то проблема очевидна з фахівцями авіаційними, вони не за один день готуються, у них таки буде", - розповів речник Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 серпня на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм.

Все що відомо про інцидент, що відбувається на півострові та реакція української влади - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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