Осенняя ненастье: почему в дождь чаще случаются ДТП

В Украине дождь "самый популярный" из всех осадков, и водители часто не воспринимают его всерьез. А зря, ведь у него есть все для того, чтобы помешать безопасному движению автомобилей, в том числе и самых современных.

В чем опасность обычного дождя

Дождливая погода чревата полным комплектом осложнений, типичных для осенне-зимних проявлений стихии.

Обзор вокруг . Во-первых, дождь всеми возможными способами мешает водителю видеть дорогу. Поскольку капли воды с неба всегда холодны, стекло салона часто запотевает изнутри, особенно если в машине много людей. Таким образом, водитель избавляется от видимости, и это может произойти неожиданно. Чтобы снизить вероятность запотевания, нужно позаботиться, чтобы воздух в салоне был как можно более сухим. Попросите пассажиров помолчать, держать коврики и сиденья сухими, а окна изнутри – чистыми. Эффективное средство против запотевания – опущенное на несколько сантиметров боковое стекло. Более радикальный вариант – включенный, хоть и одновременно с отоплением, кондиционер, а в идеале – использование отдельной кнопки (если таковая есть у вашей модели), направляющей на лобовое стекло максимально мощный поток холодного воздуха. Хороший результат дает специальное средство против запотевания, заранее нанесенное на окна салона (одно следует оставить как есть) изнутри. Надеемся, об исправности дворников, дефлекторов обдува лобового стекла и зоны зеркал и их обогрев напоминать не надо.

Не видят вашу машину . Другие водители могут так же плохо видеть вашу машину, как вы – их. Поэтому Правила дорожного движения и предписывают включать ближний свет фар вместе с габаритными огнями по "условиям недостаточной видимости". Не забывайте об этом, ведь дневные ходовые огни (ДХО, DRL), которые теперь есть на всех современных авто – это немного другое.

Скользкая дорога. Асфальт делается скользким не только из-за гололедицы, а иногда и из-за влаги. Особенно, если асфальт или асфальтобетон перед дождем были грязными. Более того, когда дождь интенсивный, а скорость авто выше 40-60 км/ч, выход машины в режим аквапланирования становится лишь вопросом времени – нескольких минут или нескольких секунд. Нельзя превышать разумную скорость в сильный дождь, аквапланирование – это полная потеря управляемости. С другой стороны, в городских условиях из-за мокрой дороги чаще случается другая неприятность: колеса скользят на опавших листьях. Кстати, такое скольжение возможно и без дождя, потому что листья часто бывают влажными от своего сока или утреннего конденсата.

Рассеянность. Комфортность современных автомобилей часто вредит их владельцам. В теплом уютном салоне водитель не всегда понимает, что погодные условия изменились и при этом – не к лучшему с точки зрения безопасности. И часто мы в дождь продолжаем управлять машиной так же, как и в ясное небо: быстро, с резкими маневрами, без запаса интервала и дистанции. И как только возникнет нештатная ситуация, водитель оказывается не готовым для немедленной реакции и действий рулем и педалями.

Пешеходы угрожают . Если водитель в машине с началом дождя дискомфорт может не ощущать, пешеходы наоборот, из-за холода и влаги часто ведут себя рискованно. Льющаяся с неба вода раздражает незащищенных людей, они спешат как можно быстрее попасть в здания или в общественный транспорт, не смотря во все стороны. А иногда им мешают полноценно контролировать ситуацию вокруг поднятых капюшонов и зонтов. Также бывает, что шум ветра и дождя заглушает приближающийся дорогой звук транспорта. Как результат – неожиданное появление человека прямо перед машиной. Так что в дождь водитель, увидев пешехода с намерением перейти дорогу, должен воспринимать ситуацию так, будто человек машину не видит.

Кратко

Любому водителю следует твердо запомнить: дождь – это хоть и самое мягкое, но все же проявление стихии. Соответственно, с началом дождя, независимо от его интенсивности, водителю следует настраиваться на режим "ненастье". То есть снизить скорость и удвоить внимательность, чтобы осенний дождик остался для вас только поводом для лирического настроения, а не для воспоминаний о неприятностях.