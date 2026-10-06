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Осенние каникулы в школах Киева начнутся в октябре: точные даты

12:11 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Осенние каникулы в школах Киева начнутся в октябре: точные даты Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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У школьников Киева осенью будет неделя каникул. Отдых рекомендуют провести в конце октября, однако при необходимости школы смогут корректировать график с учетом ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента образования и науки КГГА.

Когда будут осенние каникулы

Согласно рекомендованной структуре учебного года, осенние каникулы в столичных школах должны продолжаться с 26 октября по 1 ноября 2026 года.

Большинство школ Киева работают по семестровой системе. Первый семестр продлится с 1 сентября по 23 декабря, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года.

Когда школьники будут отдыхать еще

В Киеве также рекомендовали такой график каникул:

  • зимние - с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года;
  • весенние - с 22 по 28 марта 2027 года;
  • дополнительные каникулы для первоклассников - с 15 по 21 февраля 2027 года.

28 мая в школах планируют провести "Последний звонок", который будет означать завершение классно-урочной работы.

В то же время, учебный год официально продлится до 30 июня 2027 года. В этот период школы могут проводить компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь, консультации, проектную деятельность, учебные экскурсии и другие мероприятия.

Могут ли изменить даты каникул

Предлагаемый график является рекомендательным. В условиях военного положения школы могут корректировать структуру учебного года и форму обучения в зависимости от ситуации.

В Департаменте образования и науки КГГА также рекомендуют уделять больше внимания преодолению образовательных потерь, в том числе посредством "образовательных кружков".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что МОН подготовило для школ пять уровней реагирования на длительные отключения электроэнергии - от локальных ограничений при обесточении до 2 часов до работы образовательных хабов при отсутствии света более 72 часов. Также школам рекомендуют заранее готовить дистанционный и асинхронный формат обучения, запасы воды и продуктов и единые каналы коммуникации с родителями.

Также мы писали, что украинские школы могут гибко организовывать учебный процесс в зависимости от ситуации и потребностей учащихся. В частности, учителя могут сокращать продолжительность уроков и менять порядок предметов в расписании, чтобы дети лучше усваивали материал.

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