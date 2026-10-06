Осенние каникулы в школах Киева начнутся в октябре: точные даты

У школьников Киева осенью будет неделя каникул. Отдых рекомендуют провести в конце октября, однако при необходимости школы смогут корректировать график с учетом ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента образования и науки КГГА.

Когда будут осенние каникулы

Согласно рекомендованной структуре учебного года, осенние каникулы в столичных школах должны продолжаться с 26 октября по 1 ноября 2026 года.

Большинство школ Киева работают по семестровой системе. Первый семестр продлится с 1 сентября по 23 декабря, а второй - с 11 января по 28 мая 2027 года.

Когда школьники будут отдыхать еще

В Киеве также рекомендовали такой график каникул:

зимние - с 24 декабря 2026 года до 10 января 2027 года;

весенние - с 22 по 28 марта 2027 года;

дополнительные каникулы для первоклассников - с 15 по 21 февраля 2027 года.

28 мая в школах планируют провести "Последний звонок", который будет означать завершение классно-урочной работы.

В то же время, учебный год официально продлится до 30 июня 2027 года. В этот период школы могут проводить компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь, консультации, проектную деятельность, учебные экскурсии и другие мероприятия.

Могут ли изменить даты каникул

Предлагаемый график является рекомендательным. В условиях военного положения школы могут корректировать структуру учебного года и форму обучения в зависимости от ситуации.

В Департаменте образования и науки КГГА также рекомендуют уделять больше внимания преодолению образовательных потерь, в том числе посредством "образовательных кружков".