RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ощадбанк" випустив важливе оновлення для жителів окупованих територій: деталі

Фото: "Ощадбанк" спростив вхід в мобільний додаток для жителів окупованих територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Ощадбанк" спростив процедуру входу в мобільний додаток для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тепер смс-підтвердження можна отримати через Viber.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луганської обласної військової адміністрації.

Дане оновлення допоможе користуватися онлайн-банкінгом там, де не працюють номери українських операторів та відділення "Ощадбанку".

Спершу необхідно завантажити або оновити додаток "Мобільний Ощад". Раніше смс з кодом для підтвердження приходило на номер телефону, тепер його можна отримати через канали інтернет-зв’язку.

Як це зробити?

  • переходьте на сайт банку в розділ "Зворотній зв’язок", обирайте "Веб-дзвінок" та "Продовжити без авторизації";
  • оператор контакт-центру "Ощадбанку" проведе повну верифікацію і зможе змінити канал доставки паролів на 24 години для того, щоб виконати реєстрацію;
  • після цього заходьте в додаток, натискайте "Відправити SMS повторно", і повідомлення надійде у Viber;
  • виконуйте реєстрацію і всі наступні операції можете підтверджувати в новому додатку кодом доступу.

Раніше ми розповідали про те, як оформити пенсію на тимчасово окуповано територіях України.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанкбанки