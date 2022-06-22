"Ощадбанк" випустив важливе оновлення для жителів окупованих територій: деталі

"Ощадбанк" спростив процедуру входу в мобільний додаток для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тепер смс-підтвердження можна отримати через Viber.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луганської обласної військової адміністрації.
Дане оновлення допоможе користуватися онлайн-банкінгом там, де не працюють номери українських операторів та відділення "Ощадбанку".
Спершу необхідно завантажити або оновити додаток "Мобільний Ощад". Раніше смс з кодом для підтвердження приходило на номер телефону, тепер його можна отримати через канали інтернет-зв’язку.
Як це зробити?
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