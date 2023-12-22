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"Ощадбанк" продлил срок действия своих карт

Украина, Пятница 22 декабря 2023 15:20
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"Ощадбанк" продлил срок действия своих карт Фото: "Ощадбанк" продлил срок действия своих карт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

"Ощадбанк" автоматически продлил срок действия всех платежных карт. Они будут действительны до 31 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Продление происходит автоматически для всех карточек, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Клиенты, имеющие такие карты, могут и дальше пользоваться ими без ограничений. Речь идет о платежах, снятии наличных в банкоматах и т.д.

Если клиент перевыпустил новую карту, необходимо обратиться в отделение "Ощадбанка" для ее получения.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину банки продлевают сроки действия своих карт. Это было сделано для того, что граждане, находящиеся на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или за границей, могли и дальше пользоваться карточками, даже если срок их действия истек.

При этом желающие могут обратиться в банки и перевыпустить карты.

Добавим, что "ПриватБанк" с 1 августа продлил период использования карточек еще на два года.

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