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Ощадбанк продовжить скорочувати відділення: уряд схвалив стратегію банку до 2024 року

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 15:05
Ощадбанк продовжить скорочувати відділення: уряд схвалив стратегію банку до 2024 року Фото: Ощадбанк продовжить закривати відділення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку державного Ощадбанку на 2021 -2024 роки. Планується подальше скорочення відділень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, планується скасування державних гарантій за вкладами та продаж частини банку.

"Передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 6895 діючих структурних підрозділів банків. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1743) і ПриватБанку (1574). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу.

Відзначимо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект про входження державного Ощадбанку в ФГВФО. У разі банкрутства банку держава більше не буде гарантувати вклади.

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