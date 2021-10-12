Ощадбанк продовжить скорочувати відділення: уряд схвалив стратегію банку до 2024 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку", - зазначається в повідомленні.

Крім того, планується скасування державних гарантій за вкладами та продаж частини банку.

"Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 6895 діючих структурних підрозділів банків. Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1743) і ПриватБанку (1574). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу.

Відзначимо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект про входження державного Ощадбанку в ФГВФО. У разі банкрутства банку держава більше не буде гарантувати вклади.