Ощадбанк продовжив переселенцям дію прострочених карт

Ощадбанк на період карантину вирішив не блокувати прострочені картки внутрішньо переміщених осіб. Мова про тих громадян, які обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок".

Якщо термін дії картки переселенця спиває під час карантину, який продовжили до 31 серпня, то картка не буде блокуватися до 1 вересня 2021 року.

Отримати оновлену картку можна у відділені Ощадбанку, але у разі, якщо немає змоги її забрати, то переселенці можуть й надалі користуватися старою карткою, термін дії якої вже закінчився.

"Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись старою карткою до 31 серпня 2021 року включно", - пояснили в банку.