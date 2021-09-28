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Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що треба для зняття коштів

Автор: Юлія Бойко

Державний "Ощадбанк" закриє неактивні поточні рахунки та депозити, операції за якими не проводилися протягом трьох років. Для того, щоб зняти гроші, треба до 30 вересня пройти ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Ощадбанку".

Повідомляється, що клієнтам, за рахунками яких протягом трьох років і більше не було операцій, треба відвідати відділення банку, щоб актуалізувати ідентифікаційні дані і пройти верифікацію. Також у відділенні можна буде вирішити питання зняття коштів з поточних рахунків і депозитів.

При собі треба мати паспорт і документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо до 30 вересня 2021 клієнт не звернеться до "Ощадбанку", то:

  • на таких рахунках не враховуватимуть кошти як нерухомі вклади;
  • банк розцінить, що клієнт згоден на розірвання договору і закриття рахунку;
  • такі дії будуть вважатися згодою на зняття щомісячної комісії за тарифами "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" продовжив термін дії платіжних карток переселенців.

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Ощадбанк