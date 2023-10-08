Ощадбанк может снова продлить сроки идентификации для выплат: о чем идет речь
Состоялось очередное заседание Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ. Была рассмотрена возможность продления сроков идентификации для выплат в Ощадбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Во время заседания участники совещания подняли вопрос выплат помощи на проживание ВПЛ.
"Также рассмотрели возможность продления сроков для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке", - пишет пресс-служба.
Среди других вопросов:
- обсуждены возможные изменения в постановление КМУ относительно мест временного проживания ВПЛ;
- предложения изменений в нормативно-правовые акты по трудоустройству внутренних переселенцев.
Что этому предшествовало
В июле ВПЛ начали получать смс-сообщения от Ощадбанка о том, что до 1 сентября нужно пройти идентификацию в отделениях банка. После этого вопрос о продлении срока идентификации поднимался во время совещания Координационного штаба по вопросам ВПЛ. Тогда же были приняты соответствующие решения, а именно:
- Ощадбанк прекратит указанную смс-рассылку;
- для получателей пенсий срок для идентификации продлить до конца января 2024;
- для получателей выплат ВПЛ идентификацию вообще не применять (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами).
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