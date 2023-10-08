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Ощадбанк может снова продлить сроки идентификации для выплат: о чем идет речь

Воскресенье 08 октября 2023 12:37
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Ощадбанк может снова продлить сроки идентификации для выплат: о чем идет речь Фото: Ощадбанк может снова продлить сроки идентификации для выплат: о чем идет речь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Состоялось очередное заседание Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ. Была рассмотрена возможность продления сроков идентификации для выплат в Ощадбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Во время заседания участники совещания подняли вопрос выплат помощи на проживание ВПЛ.

"Также рассмотрели возможность продления сроков для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке", - пишет пресс-служба.

Среди других вопросов:

  • обсуждены возможные изменения в постановление КМУ относительно мест временного проживания ВПЛ;
  • предложения изменений в нормативно-правовые акты по трудоустройству внутренних переселенцев.

Что этому предшествовало

В июле ВПЛ начали получать смс-сообщения от Ощадбанка о том, что до 1 сентября нужно пройти идентификацию в отделениях банка. После этого вопрос о продлении срока идентификации поднимался во время совещания Координационного штаба по вопросам ВПЛ. Тогда же были приняты соответствующие решения, а именно:

  • Ощадбанк прекратит указанную смс-рассылку;
  • для получателей пенсий срок для идентификации продлить до конца января 2024;
  • для получателей выплат ВПЛ идентификацию вообще не применять (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами).

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