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Осінні канікули в Україні. У регіонах визначилися з датами

Автор: Ирина Гамерская

Осінні канікули в школах в Україні заплановані на кінець жовтня. Разом з тим, через ситуацію з коронавірусом в деяких областях графік трохи змістився.

Детальніше про те, де і коли школи йдуть на канікули - в матеріалі РБК-Україна.

Так, з 18 жовтня на канікули йдуть школярі в:

  • Черкасах,
  • Харкові,
  • Івано-Франківську,
  • Вінниці,
  • Хмельницькому,
  • Херсоні,
  • Сумах.

З 25 жовтня відпочиватимуть школярі Львова, Дніпра, Миколаєва, Полтави.

Спочатку в Україні рекомендувалося вводити з 25 жовтня. Однак, кожен регіон сам визначає дату початку канікул. Регіони вирішили відправити школярів відпочивати на тиждень раніше, зокрема, через ситуацію з коронавірусом.

Відзначимо, на даний момент вся Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину. Згідно з новими правилами, в цій зоні можуть працювати очно лише ті школи, де 80% педагогів мають хоча б одну дозу вакцини або ж негативний ПЛР-тест. Винятком є лише молодша школа і дитячі садки, їх робота не обмежується.

Разом з тим, у разі введення в регіоні "червоної" зони, очно зможуть працювати лише ті школи, де педагоги 100% вакциновані двома дозами. Також допускається негативний ПЛР-тест. У "червоній" зоні робота початкової школи та садочків також не обмежується.

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