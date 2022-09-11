Осінь розіграється на всю котушку. Синоптики дали прогноз погоди на робочий тиждень

Понеділок, 12 вересня

У цей день варто чекати на дощ, місцями з грозами. Дощі очікуються усюди, грози додадуться ближче на схід. Сонячно буде лише у Сумах. Температура повітря варіюватиметься від +11...+14 на заході, +17...+19 на сході, +18...+21 по лінії Запоріжжя, на півдні - +19...+21.

Вівторок, 13 вересня

Аналогічна погода очікується, як і на день раніше. Щоправда, грози не очікуються. Температура повітря буде нижчою, ніж удень нижче. Температура повітря вдень підніметься максимум до +21 градуса залежно від регіону.

Середа, 14 вересня

Цього дня вигляне сонце. День буде теплим та без дощів. При цьому температура повітря не підніметься вище за ту, що була днем ​​раніше.

Четвер, 15 вересня

Сонце вигляне на заході, на решті території – дощ. Температурний режим збережеться у межах минулого дня.

П'ятниця, 16 вересня

Наприкінці тижня знову підуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +17…+21 вдень. На півдні буде ще тепліше.