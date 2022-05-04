ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Середа 04 травня 2022 14:03
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 травня (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні завтра, 5 травня буде майже без опадів. Лише в Карпатах та Криму очікуються невеликі дощі, вночі місцями заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра без опадів, лише в Карпатах та Криму вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, на заході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1 +6 градусів, на поверхні ґрунту, у північній частині та Карпатах місцями та в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, у південно-східних областях вдень +4 +9, вдень +12 +17 градусів. При цьому на Закарпатті вдень повітря прогріється до +20 градусів.

Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві та області

Завтра в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +1 +6 градусів, на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, вдень +12 +16 тепла.

У Києві вночі очікується +3 +5 градусів, а вдень близько +15.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погода буде з короткочасними дощами та грозами. При цьому стовпчики термометрів подекуди вдень сягнуть до +21.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни