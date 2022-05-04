Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на завтра

В Україні завтра, 5 травня буде майже без опадів. Лише в Карпатах та Криму очікуються невеликі дощі, вночі місцями заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра без опадів, лише в Карпатах та Криму вдень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, на заході країни східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1 +6 градусів, на поверхні ґрунту, у північній частині та Карпатах місцями та в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, у південно-східних областях вдень +4 +9, вдень +12 +17 градусів. При цьому на Закарпатті вдень повітря прогріється до +20 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +1 +6 градусів, на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, вдень +12 +16 тепла.

У Києві вночі очікується +3 +5 градусів, а вдень близько +15.