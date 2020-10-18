Без опадів і до +19 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у четвер, 18 жовтня, буде сонячною в більшості областей. Температура повітря прогріється до +19 градусів тепла, на півдні.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході України очікується більш прохолодна погода, ніж в інших регіонах. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +12 градусів. Вночі температура опуститься від +4 до +7 градусів.

У центральних і північних областях буде від +9 до +14 градусів вдень, а вночі температура становитиме від +5 до +13 градусів.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень температура повітря прогріється до +13 +19 тепла. Вночі очікується від +11 до +15 градусів.

Фото: погода в Україні на 18 жовтня meteo.gov.ua)

У Києві очікується від +9 до +11 тепла, буде сонячно. Вночі температура подекуди знизиться до +5 градусів. В області буде схожа погодна ситуація.

Фото: погода в Києві та області на 18 жовтня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважно на сході країни.