Без опадів і до +17 градусів: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 19 жовтня, у більшості областей буде без опадів, але може бути похмурою. Температура повітря досягне +17 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних областях очікується від +8 до +11 тепла в денний час. Вночі температура повітря опуститься до +3 +6 градусів.

У центрі та на півночі країни стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 вдень, а вночі буде від +3 до +6 градусів.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень температура становитиме від +12 до +17 тепла, а вночі очікується від +5 до +11 градусів.

Погода в Україні на 19 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 тепла, а вночі близько +4 +6 градусів. В області схожа температурна ситуація.

Погода в Києві та області на 19 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти.

Також РБК-Україна писало, що Київ раніше затопила сильна злива. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.