Без опадів та до 15 градусів тепла на півдні: прогноз погоди на сьогодні
Фото: тепло в неділю буде тільки на півдні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У неділю, 7 листопада, без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень у південній частині до 15 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Температура повітря складе:
- на заході вдень +9+13, а вночі -1+3,
- на півночі вдень +9+11, а вночі +1+4,
- на сході вдень +9+11, а вночі +1+4,
- на півдні вдень буде +11+15, а вночі +3+8,
- у центрі вдень +9+12, а вночі -1+3.
Погода в Києві
У Києві без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вдень температура повітря складе +9-11, а вночі +2+4.