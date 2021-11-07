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Без опадів та до 15 градусів тепла на півдні: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 07 листопада 2021 10:00
Без опадів та до 15 градусів тепла на півдні: прогноз погоди на сьогодні Фото: тепло в неділю буде тільки на півдні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю, 7 листопада, без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень у південній частині до 15 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +9+13, а вночі -1+3,
  • на півночі вдень +9+11, а вночі +1+4,
  • на сході вдень +9+11, а вночі +1+4,
  • на півдні вдень буде +11+15, а вночі +3+8,
  • у центрі вдень +9+12, а вночі -1+3.

Без опадів та до 15 градусів тепла на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У Києві без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вдень температура повітря складе +9-11, а вночі +2+4.

Без опадів та до 15 градусів тепла на півдні: прогноз погоди на сьогодні

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