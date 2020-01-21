ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оржель назвав мету створення вугільного держпідприємства

Новини » Економіка     21.01.2020 - 16:52
Оржель назвав мету створення вугільного держпідприємства
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Державне підприємство "Укрвугілля" буде аналогом ДП "Держвуглепостач"

Державне підприємство "Укрвугілля", яке вирішило створити Міністерство енергетики та захисту довкілля України, буде займатися торгівлею вугіллям. Про це сказав міністр Олексій Оржель під час презентації Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, до нового державного підприємства не будуть входити державні шахти.

"До Укрвугілля не будуть входити шахти. Компанія створена зовсім для інших цілей - щоб продавати вугілля. Більше ні для чого вона не створена, це головний меседж. Це аналог компанії ДП "Держвуглепостач", - повідомив Оржель.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель підписав наказ про створення державного підприємства "Укрвугілля".

Нагадаємо, частка державного сектора в економіці України за дев'ять місяців 2019 року становила 12,2%, що менше, ніж у першому півріччі (13%).

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

В Україні створять ще одне держпідприємство ЄС надасть Україні підтримку у розвитку "зеленої" енергетики
Новини України угольенергетикагоспредприятия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся