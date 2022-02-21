Зброя для українців і бюджет Міноборони: що цього тижня розгляне Рада

"Ми обговорювали порядок денний щодо законопроектів, які будуть винесені на цей пленарний тиждень. Вона буде досить складною, враховуючи те, як розвивається ситуація. В першу чергу повинні бути прийняті закони, які дозволять зміцнити нашу оборону. Буде переглянуто бюджет для Міністерства оборони", - зазначив він.

За його словами, на цьому тижні буде винесено для голосування в першому читанні законопроект про зброю для цивільного населення.

"Зокрема, зміни до Адміністративного та Кримінального кодексу щодо розширення прав на застосування зброї, необхідної для самооборони. Ми розуміємо, що сьогодні ситуація може розвиватися по-різному. Тому у людей має бути можливість захищати себе, свою сім'ю і свій будинок зі зброєю в руках, і щоб такий захист не підпадав під Кримінальний кодекс. Я думаю, що друге читання цих законопроектів ми також пройдемо досить швидко", - зазначив Чернєв.

Крім того, на засіданні фракції піднімалося питання про продовження розслідування загибелі Героїв Небесної Сотні, але для цього треба прийняти окремий закон.

"Також розглядався законопроект про підвищення ренти на видобуток газу. Це продиктовано тим, що потрібно збільшувати витрати на оборону. І в цьому питанні було знайдено досить компромісне рішення. Для деяких родовищ буде передбачена подвійна або потрійна рента, але стартуючи від 400 доларів за тисячу кубів. Це точно буде покривати собівартість і залишати для видобувачів прибуток", - зазначив нардеп.

Також обговорювався законопроект про економічний паспорт.

"Але поки ця ініціатива дискусійна - було обговорення, як більш правильно її впровадити", - підкреслив Чернєв.