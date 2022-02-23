Зброя для населення. Рада прийняла закон у першому читанні

В Україні прийняли закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроект прийнятий у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Народні депутати 267 голосами підтримали прийняття законопроекту за основу зі скороченням наполовину строків підготовки.
Документ регулює суспільні взаємини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.
При цьому законопроєкт залишив для цивільної зброї виключно нішу мисливського і спортивного інструменту, за носіння якого в спорядженому вигляді за межами мисливських угідь або стрільбищ передбачається кримінальна відповідальність.
Водночас обмеження на володіння стосуються:
"Вимоги цього закону не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органах та навчальних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", – сказано у законопроєкті.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками та головами фракцій Верховної ради обговорював можливість запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Росією областях.