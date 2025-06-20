Иран перекроет Ормузский пролив? Как может вырасти цена на нефть

Какой может быть цена на нефть при базовом сценарии

"Если не будет массированной атаки на суда в Ормузском проливе и конфликт будет продолжаться несколько недель средней напряженности (такой как он сейчас примерно есть), тогда цена может быть на таком уровне - 75-80 долларов плюс-минус несколько процентов. Это, я думаю, надо брать за базовый сценарий", - сказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

Он отметил, что через Ормузский пролив проходит примерно 25-30% всего экспорта нефти на мировой рынок.

По состоянию на 19 июня, по данным Bloomberg, цена на фьючерсы нефти составляла 77,6 долларов за баррель. С 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана, цена выросла на около 3 доллара за баррель.

Вероятность атаки Ираном маршрута танкеров

"Будет ли Иран атаковать Ормузский пролив или не будет, от этого многое зависит. Если будет атака на Ормузский пролив, то он будет перекрыт... тогда цены могут вырасти до 90-100 долларов на некоторое время", - сказал Владимир Омельченко, добавив, что удар Ирана по этому стратегическому маршруту танкерного флота - это атака на самих себя потому, что тогда сама эта страна не сможет экспортировать нефть.

"Без этих денег иранская экономика просто развалится. Она не способна будет нормально функционировать", - добавил он.

Как Россия выиграет от войны в Иране

Владимир Омельченко добавил, что от роста цены на нефть до уровня 75-80 долларов за баррель на сегодня выигрывает Россия.

"Ее экономика зависит от цен на нефть на мировых рынках, Россия будет получать больше доходов", - сказал он.

Эксперт отметил, что в целом сегодня на мировом рынке спрос на нефть низкий, это фактор, который стимулирует цену к снижению. Если не будет эскалации конфликта и он исчерпает себя за несколько недель, тогда цена на нефть сорта Brent может вернуться в коридор 60-65 долларов за баррель.

Напомним, согласно ежемесячным отчетам ОПЕК, в 2024 году Иран в среднем добывал нефти на уровне 3,3 млн баррелей в сутки. При этом мировая добыча нефти в декабре прошлого года составляла 103,5 млн баррелей в сутки (данные Международного энергетического агентства), таким образом, доля Ирана в мировой добыче составляет лишь 3,1%.