В Орехове после обстрелов под завалами обнаружили тела двух человек
Российские террористы, 7 сентября, обстреляли жилой квартал Орехова Запорожской области. При разборе завалов были обнаружены тела двух гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Запорожской области.
"В результате атаки по жилому кварталу Орехова разрушены дома местных жителей. Во время разборки завалов правоохранители обнаружили тела 63-летней женщины и 40-летнего мужчины", - пишет пресс-служба.
Ситуация в Запорожской области
Часть Запорожской области, в частности, территории вдоль Азовского моря, оккупирована российскими войсками. Кроме того, в регионе ведутся активные боевые действия на двух направлениях фронта - Мелитопольском и Бердянском.
Российские оккупанты регулярно наносят удары по территории региона. Например, только за прошедшие сутки враг применили БПЛА, РСЗО и артиллерию против населенных пунктах области, в результате чего были разрушены объекты гражданской и жилой инфраструктур.
"За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 93 попадания российскими ракетами и снарядами по территории Запорожской области", - пишет пресс-служба.
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