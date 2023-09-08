В Орехове после обстрелов под завалами обнаружили тела двух человек

Российские террористы, 7 сентября, обстреляли жилой квартал Орехова Запорожской области. При разборе завалов были обнаружены тела двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Запорожской области.

"В результате атаки по жилому кварталу Орехова разрушены дома местных жителей. Во время разборки завалов правоохранители обнаружили тела 63-летней женщины и 40-летнего мужчины", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области, в частности, территории вдоль Азовского моря, оккупирована российскими войсками. Кроме того, в регионе ведутся активные боевые действия на двух направлениях фронта - Мелитопольском и Бердянском.

Российские оккупанты регулярно наносят удары по территории региона. Например, только за прошедшие сутки враг применили БПЛА, РСЗО и артиллерию против населенных пунктах области, в результате чего были разрушены объекты гражданской и жилой инфраструктур.

"За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 93 попадания российскими ракетами и снарядами по территории Запорожской области", - пишет пресс-служба.