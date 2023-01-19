Оригинальный REDMOND – только украинский!

REDMOND — украинская торговая марка, известная, прежде всего, своей стильной и качественной бытовой техникой. Продукция REDMOND производится на заводе Жоншан Редкон Электрик в городе Жоншан (Китай). Этот завод оснащен самым современным оборудованием, в процессе производства применяются ведущие технологии, а контролируют качество продукции REDMOND квалифицированные украинские специалисты. Единственным официальным импортером всех товаров REDMOND в Украину является компания "Рич-Маркет", о чем указано на заводской упаковке каждого продукта REDMOND.

Если же на упаковке это не указано, то перед вами контрафактный товар, завезенный из России. Его качество не имеет ничего общего с качеством оригинальной продукции REDMOND. Кроме того, покупая контрафакт, вы подкармливаете деньгами нашего общего врага. Итак, пожалуйста, перед покупкой обращайте внимание на местонахождение производителя и название компании-импортера.

Как уже было отмечено, бытовая техника REDMOND производится в Китае. И для того, чтобы законно реализовать эту технику в Украине, необходимо иметь соответствующее регистрационное свидетельство на торговую марку, оформленное на законных основаниях. Но, к большому сожалению, вплоть до сегодняшнего дня на украинском рынке все еще работают серые российские импортеры, которые используют для своей деятельности незаконные свидетельства на торговую марку REDMOND.

Соответствующие утверждения не безосновательны. По решению судов, по делу №910/19933/17, зафиксировано нарушение интеллектуальных прав собственности на название REDMOND. В частности, это касается нарушений авторских прав в зарегистрированных свидетельствах на торговую марку, которые имеют номера №190555, №159383 и №262734. То есть, те компании, которые регистрировали вышеуказанные торговые знаки, на самом деле, не имели и не имеют права на их использование в Украине. Речь идет как раз о тех компаниях, которые занимаются незаконным импортом техники REDMOND из Российской Федерации и продают ее в Украину, не имея на это законных прав. В материалах, которые они размещают в интернете, такие компании позиционируют себя исключительными поставщиками оригинальной техники REDMOND в Украине, но это не соответствует действительности, что сегодня уже подтверждено в судебном порядке.

Что же касается украинской компании, являющейся владельцем свидетельства на торговую марку под номером №238818, то именно этот товарный знак в реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг значится как знак, который в Украине стал хорошо известен. Этот факт позволяет владельцу, то есть украинскому предпринимателю, согласно Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», вполне справедливо называть заявления импортеров товаров из Российской Федерации проявлением недобросовестной конкуренции и неправомерными действиями.

В итоге, непонятно, кто из чиновников до сих пор лоббирует интересы российского поставщика, и почему не прекращается продажа контрафакта под торговой маркой REDMOND, без соответствующих разрешительных документов. И даже решение суда не может повлиять на данную ситуацию.