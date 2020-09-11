Організація із заборони хімічної зброї отримала зразки крові Навального

Представники Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в минулі вихідні прибули у німецьку клініку "Шаріте", де знаходиться російський опозиціонер Олексій Навальний. Під час візиту делегація отримала зразки крові та сечі росіянина.

Про це повідомляє Spiegel.

Як повідомляється, делегація ОЗХЗ прибула в берлінсьу клініку "Шаріте", коли Олексій Навальний був ще у комі. Їй потрібні були його зразки для подальшого розслідування.

Нагадаємо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли до берлінської клініки "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Напередодні Навальний повністю прийшов до тями та може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.

Країни G7 закликали Росію встановити винних в отруєнні Навального.

Крім того, лідери Франції і Великобританії закликали Росію пояснити ситуацію з отруєнням Навального.