Аренда растет в цене: где в Украине самое дорогое жилье

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2024 года составила 6 942 гривен. С начала года стоимость выросла на 5,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
На первом месте по стоимости аренды находится Львовская область (12 057 гривен). На втором месте Закарпатская область (11 772 гривен), где аренда подешевела на 8,1%.
На третьем место Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,0% до 9 785 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9 093 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.
Стоимость аренды повышается в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены близких к фронту регионах - Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 289 гривен) и Николаевской (3 485 гривен) областях.
Как сообщало РБК-Украина, за 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%, однако в 2024 году эта область утратила лидерство.
В 2022 году аренда 1 -комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.