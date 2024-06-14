Аренда растет в цене: где в Украине самое дорогое жилье

На первом месте по стоимости аренды находится Львовская область (12 057 гривен). На втором месте Закарпатская область (11 772 гривен), где аренда подешевела на 8,1%.

На третьем место Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,0% до 9 785 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9 093 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды повышается в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены близких к фронту регионах - Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 289 гривен) и Николаевской (3 485 гривен) областях.

Цена на аренду

Как сообщало РБК-Украина, за 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%, однако в 2024 году эта область утратила лидерство.