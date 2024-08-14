Аренда квартир в Украине: 5 городов с самыми высокими ценами

Аренда однокомнатных квартир

По данным сервиса ЛУН, самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы во Львове и Ужгороде, где средняя стоимость составляет 17 тысяч гривен в месяц. Это делает эти города лидерами по стоимости аренды жилья. Второе место занимает Киев, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 тысяч гривен. На третьем месте – Ивано-Франковск и Черновцы, где средняя стоимость аренды составляет 13 тысяч гривен.

Наиболее доступные цены на аренду однокомнатных квартир наблюдаются в восточных и южных регионах страны. Так, в Харькове однокомнатную квартиру можно арендовать всего за 4 тысячи гривен в месяц, что является самой низкой ценой среди областных центров. В Николаеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5 тысяч гривен, а в Запорожье – 5,5 тысяч гривен в месяц.

Цены на аренду однокомнатных квартир в большинстве городов выросли примерно на 1000 гривен за последние шесть месяцев. В Киеве же прирост был более существенным – около 3000 гривен.

Цены на аренду однокомнатных квартир на август-2024. Инфографика - ЛУН

Аренда двухкомнатных квартир

Аренда двухкомнатных квартир значительно подорожала. Высокие цены наблюдаются в Киеве, где аренда двухкомнатной квартиры стоит 20 тысяч гривен в месяц. Во Львове и Ужгороде цена ниже – 19 тысяч гривен. Третье место по стоимости аренды двухкомнатных квартир занимает Днепр, где аренда такого жилья обойдется в среднем 16 тысяч гривен в месяц.

Рост стоимости аренды двухкомнатных квартир был особенно заметен во Львове, где цены поднялись на 4800 гривен за последние шесть месяцев. В Киеве и Ивано-Франковске цены также выросли, но несколько меньше – примерно на 3000 гривен.

Цены на аренду двухкомнатных квартир на август-2024. Инфографика - ЛУН

Стоит отметить, что сервис ЛУН не дает данных о стоимости аренды жилья в таких городах, как Чернигов, Сумы, Херсон, Кропивницкий и Луцк. Это может быть связано с недостаточным количеством предложений или другими факторами, влияющими на доступность информации.