Аренда квартир в Украине: 5 городов с самыми высокими ценами

В последние полгода аренда жилья в Украине значительно подорожала, и самые большие изменения коснулись крупных городов.
РБК-Украина проанализировало данные сервиса ЛУН и узнала, в каких городах аренда квартиры обойдется дороже всего.
По данным сервиса ЛУН, самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы во Львове и Ужгороде, где средняя стоимость составляет 17 тысяч гривен в месяц. Это делает эти города лидерами по стоимости аренды жилья. Второе место занимает Киев, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 тысяч гривен. На третьем месте – Ивано-Франковск и Черновцы, где средняя стоимость аренды составляет 13 тысяч гривен.
Наиболее доступные цены на аренду однокомнатных квартир наблюдаются в восточных и южных регионах страны. Так, в Харькове однокомнатную квартиру можно арендовать всего за 4 тысячи гривен в месяц, что является самой низкой ценой среди областных центров. В Николаеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5 тысяч гривен, а в Запорожье – 5,5 тысяч гривен в месяц.
Цены на аренду однокомнатных квартир в большинстве городов выросли примерно на 1000 гривен за последние шесть месяцев. В Киеве же прирост был более существенным – около 3000 гривен.
Аренда двухкомнатных квартир значительно подорожала. Высокие цены наблюдаются в Киеве, где аренда двухкомнатной квартиры стоит 20 тысяч гривен в месяц. Во Львове и Ужгороде цена ниже – 19 тысяч гривен. Третье место по стоимости аренды двухкомнатных квартир занимает Днепр, где аренда такого жилья обойдется в среднем 16 тысяч гривен в месяц.
Рост стоимости аренды двухкомнатных квартир был особенно заметен во Львове, где цены поднялись на 4800 гривен за последние шесть месяцев. В Киеве и Ивано-Франковске цены также выросли, но несколько меньше – примерно на 3000 гривен.
Стоит отметить, что сервис ЛУН не дает данных о стоимости аренды жилья в таких городах, как Чернигов, Сумы, Херсон, Кропивницкий и Луцк. Это может быть связано с недостаточным количеством предложений или другими факторами, влияющими на доступность информации.
Ранее РБК-Украина рассказывало, о ценах на жилье в Украине и о том, в каких регионах недвижимость больше всего подорожала.
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