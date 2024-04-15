Аренда квартир подорожала в Украине: цены по областям

На первом место по стоимости аренды по-прежнему Закарпатская область, где аренда упала на 6,7% до 11 873 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 0,4% до 11 838 гривен.

В 2024 году на третье место вышла Ровенская область, где аренда подскочила на 35,4% до 9 744 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8 989 гривен. Столица опустилась на четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды повышается в западных областях Украины.

В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 286 гривен) и Николаевской (3 485 гривен) областях.

Восстановление рынка жилья

Напомним, по данным НБУ рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается. Однако положительные тенденции свойственны только вторичному рынку.

Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды. Вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это привело к тому, что показатель, указывающий на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к ценам аренды, вернулся к своему долгосрочному среднему уровню, отметили в НБУ.

Цены на аренду

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%). На первое место по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12 731 гривны.