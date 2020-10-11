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В ОРДО навчальні заклади переходять на дистанційне навчання

Автор: РБК-Україна

У непідконтрольних уряду України районах Донецької області всі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Вони повернутися до очного навчання після особливого розпорядження.

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Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"З 12 жовтня 2020 року та до особливого розпорядження керівники організацій та установ усіх форм власності, що надають освітні послуги, повинні забезпечити організацію освітнього процесу з використанням електронного навчання та дистанційних освітніх технологій", - йдеться в повідомленні.

Школи в контрольованій проросійськими силами частині Донецької області пішли на осінні канікули з 5 до 25 жовтня.

Нагадаємо, президенту Володимиру Зеленському планують запропонувати ввести в Україні так званий карантин "вихідного дня" і перевести школи на дистанційне навчання.

Крім того, КМДА рекомендувала київським школам почати осінні канікули 21 жовтня через коронавірус і наближення місцевих виборів.

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