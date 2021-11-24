ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОРДЛО поширюється сказ, а вакцин у лікарнях не вистачає, - Офіс омбудсмена

Новость на русском →
Донецька область, Середа 24 листопада 2021 13:04
В ОРДЛО поширюється сказ, а вакцин у лікарнях не вистачає, - Офіс омбудсмена Фото: в ОРДЛО поширюється сказ, а вакцин у лікарнях не вистачає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На території Донецької області, що не підконтрольна українській владі, поширюється сказ. У лікарнях не вистачає вакцин, а місцева окупаційна влада не вживає жодних заходів щодо забезпечення медзакладів відповідними препаратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена.

"На тимчасово окупованій території Донецької області загострилась проблема розповсюдження сказу, небезпечного як для людей, так і тварин. До місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що через масовість таких випадків, у лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ.

"Окупаційною адміністрацією не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - вказано в повідомленні.

Як зазначили в Офісі омбудсмена, такі дії окупаційної влади порушують норми міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

У прес-центрі додають, що омбудсмен вже звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Донецька область ОРДЛО
NEWS
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах