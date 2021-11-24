В ОРДЛО поширюється сказ, а вакцин у лікарнях не вистачає, - Офіс омбудсмена

На території Донецької області, що не підконтрольна українській владі, поширюється сказ. У лікарнях не вистачає вакцин, а місцева окупаційна влада не вживає жодних заходів щодо забезпечення медзакладів відповідними препаратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена.

"На тимчасово окупованій території Донецької області загострилась проблема розповсюдження сказу, небезпечного як для людей, так і тварин. До місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що через масовість таких випадків, у лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ.

"Окупаційною адміністрацією не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - вказано в повідомленні.

Як зазначили в Офісі омбудсмена, такі дії окупаційної влади порушують норми міжнародного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

У прес-центрі додають, що омбудсмен вже звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.