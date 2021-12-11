До ОРДЛО відправили майже 20 вантажівок з гумдопомогою за тиждень

Протягом цього тижня на окуповану російськими військами територію Донбасу прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою. Вони перетнули контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Щастя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя" за тиждень проїхали 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 136,2 тонни продуктових і гігієнічних наборів, меблів, господарчих та медичних товарів.