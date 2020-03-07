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У ОРДЛО чоловік на смерть підірвався на вибуховому пристрої

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 18:12
У ОРДЛО чоловік на смерть підірвався на вибуховому пристрої
Ілюстративне фото (osce.org)

У непідконтрольному уряду Піонерському загинув 57-річний чоловік

В результаті підриву на вибуховому пристрої в непідконтрольному уряду Піонерському в Луганській області загинув 57-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У звіті говориться, що в непідконтрольному уряду Піонерському чоловік помер від поранень в результаті спрацьовування вибухового пристрою. Спостерігачі уточнювали інформацію про те, що 27 лютого 57-річний чоловік нібито наступив на протипіхотну міну в н.п. Піонерське (непідконтрольне уряду, 19 км на схід від Луганська).

"29 лютого сусід загиблого розповів, що знайшов пораненого чоловіка в його будинку вранці 28 лютого, після того як він покликав на допомогу, і викликав швидку допомогу. Але чоловік помер від сильної кровотечі до приїзду карети швидкої допомоги. З 5 березня жінка, що представилася дружиною загиблого , розповіла СММ по телефону, що під час інциденту вона була в Луганську, а її чоловік помер 28 лютого, після того як настав на протипіхотну міну, коли був у них на дачі в Піонерському ", - йдеться в звіті.

Відзначається, що перебуваючи в Піонерському, спостерігачі бачили, що будинок чоловіка розташований в кінці вулиці приблизно в 50 м від видимих ​​попереджувальних знаках про мінної небезпеки.

Нагадаємо, на Донбасі в п'ятницю, 6 березня, бойова машина піхоти підірвалася на вибуховому пристрої, в результаті чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Стало відомо ім'я бійця, який загинув в результаті підриву БМП на Донбасі Бойовики з мінометів 82-го калібру обстріляли Зайцеве
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