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Орбан на встрече с Трампом хочет обсудить "окончание" войны в Украине, - МИД Венгрии

Архивное фото: Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом хочет обсудить, как положить конец войне России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание указывает, что Орбан является ближайшим союзником Кремля в Европейском союзе и при этом он сохраняет теплые отношения с диктатором Владимиром Путиным. 

"Перспектива нового президентства Трампа вызвала беспокойство среди европейского руководства, в частности украинского, относительно способности ЕС отреагировать на войну и российское влияние", - пишет Bloomberg.

Глава МИД Венгрии сказал, что встреча Орбана с Трампом также будет посвящена двусторонним отношениям между Венгрией и США.

В материале указывается, что Орбан пытается заслужить благосклонность Трампа, рассматривая его возвращение в Белый дом как способ облегчить дипломатическую изоляцию Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Джо Байдена и группы двухпартийных американских законодателей.

Тема войны в Украине

Сийярто заявлял, что переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что якобы "Киев не может победить Россию" и "Россия не может победить весь Запад". 

Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких других планов по прекращению войны.

Встреча во Флориде 8 марта показывает, как Трамп все больше оказывает свое влияние на вопросы внешней политики во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к выдвижению в президенты от республиканцев и к вероятному матчу-реваншу на всеобщих выборах против президента Джо Байдена.

В отличие от многих других лидеров ЕС, Орбан не ездил в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

В ноябре Орбан заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Недавно Дональд Трамп вновь заявил о важности завершить войну в Украине и пообещал сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у экс-президента США Дональда Трампа, если он выиграет на предстоящих выборах, точно будет другая политика по отношению к Украине. В то же время, президент убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы Трампа.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанВойна в Украине