Орбан предложил ЕС отказаться от запрета российских нефти и газа из-за войны в Иране

По его словам, в сложившейся ситуации Европе угрожает дальнейшее повышение стоимости энергоносителей. Видеозаявление Орбана опубликовано в Facebook после заседания Совета обороны Венгрии.

Недовольство союзника Путина позиции Брюсселя

"Это серьезная угроза. Поэтому мы должны в Брюсселе отменить правила и запреты на российскую энергию", - заявил Орбан. "У нас и без того достаточно проблем из-за негативного влияния иранско-израильской войны на цены", - добавил он.

Венгрия и Словакия сохраняют тесные связи с Россией в энергетической сфере и продолжают получать поставки нефти и газа. Эти страны выступают против прекращения импорта, заявляя о негативных последствиях для собственных экономик.

План Еврокомиссии

Европейская комиссия представила юридически обязывающий план по запрету импорта российского газа и сжиженного газа в ЕС до конца 2027 года. Документ предполагает меры, которые не позволят отдельным странам, таким как Венгрия и Словакия, заблокировать инициативу.

Целью плана является прекращение многолетней энергетической зависимости Европы от российского газа, которая сложилась до начала вторжения России в Украину в 2022 году.

В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля, России, Бахрейна и Иордании. Темой обсуждения стал кризис в регионе Ближнего Востока.

Союзники Кремля в Европе

Несмотря на санкции Евросоюза, газ из России не подпадает под жесткие ограничения из-за позиции Словакии и Венгрии. Эти страны заявляют о желании близких отношений с Кремлем, несмотря на войну России против Украины.

Аналитики отмечают, что недавний рост цен на нефть, начавшийся после атак Израиля на Иран, усиливает инфляционные риски для стран Центральной Европы.