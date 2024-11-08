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Орбан захотел пересмотра поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа

Пятница 08 ноября 2024 14:10
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Орбан захотел пересмотра поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть поддержку Украины со стороны Европейского союза в свете возможного изменения позиции США после победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Орбана, Европа не может финансировать войну в одиночку, а США могут прекратить поддерживать конфликт.

"Американцы прекратят эту войну, прежде всего они не будут ее поощрять", - отметил Орбан, близкий союзник Трампа, в интервью перед началом саммита лидеров ЕС в Венгрии.

Венгерский премьер подчеркнул, что ситуация требует адаптации.

"Европа не может финансировать эту войну в одиночку... Некоторые все еще хотят продолжать направлять огромные суммы денег на эту проигранную войну, но число тех, кто молчит... и тех, кто осторожно утверждает, что мы должны приспособиться к новой ситуации, растет", - заявил он.

Орбан также призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам между Киевом и Москвой, что было решительно отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выборы в США

5 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост президента стали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

В этот же день западные политики обратились с открытым письмом к европейским странам, предупреждая о возможных изменениях в политике США в случае смены лидера. В письме выражена обеспокоенность тем, как исход выборов может повлиять на международные отношения и глобальную политику.

6 ноября, выступая перед своими сторонниками, Трамп заявил о своей победе и назвал себя новым президентом США.

Более подробную информацию о результатах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Виктор Орбан Венгрия Евросоюз Соединенные Штаты Америки
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