В ЄС пригрозили Угорщині судом через завищені ціни на паливо для іноземців

Єврокомісія може звернутися до суду через завищені ціни на пальне в Угорщині для іноземних авто. Європейські політики вважають такі дії дискримінацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон закликав уряд Угорщини скасувати дискримінаційне ціноутворення. За його словами, автомобілі з іноземними номерами в Угорщині мають платити на 50-60% більше за пальне. Бретон звинуватив країну у непрямій дискримінації та порушенні правил ЄС.

"Я прошу вас надати нам вашу відповідь щодо обґрунтованості та терміну дії цих заходів, які можуть порушувати законодавства ЄС", - зазначив політик у своєму листі до міністра з питань інновацій і технологій Угорщини.

Він додав, що Єврокомісія може почати термінові розгляди щодо порушення прав. Це своєю чергою може призвести до судового позову та штрафів.