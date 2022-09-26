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Орбан цинично высказался о войне в Украине и пожаловался на экономические последствия

Фото: преФото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что боевые действия в Украине затянутся. Он призвал свой парламент и другие страны готовится к продолжительной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Mandiner.

Орбан выступил в парламенте Венгрии 26 сентября и высказался о войне в Украине

"В нашем восточном соседстве идет война между Украиной и Россией, и от войны будет страдать все большая и большая часть мира", - заявил он.

Политик раскритиковал западные санкции против России, заявив, что они якобы превратили "локальную войну в глобальную экономическую войну". При этом Орбан пожаловался на экономические последствия.

"Венгрия сейчас сталкивается с этой глобальной экономической войной. Теперь всем ясно, что следует ожидать затяжной войны. ЕС и США помогают Украине и оружием, и деньгами, а у России запасы безграничны... Запад на стороне войны, Венгрия на стороне мира", - сказал премьер.

Напомним, что Венгрию могут лишить выплат от ЕС из-за нарушения верховенства права, в том числе коррупции в правительстве Орбана.

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ВенгрияВиктор ОрбанВойна в Украине