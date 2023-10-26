Орбан становится все более изолированным в ЕС, но еще имеет "карты на руках", - The Guardian

Как объясняет издание, поражение польской партии "Право и справедливость", а также приближение Турции к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО еще больше изолируют Орбана, который подпитывает разочарование по всей Европе.

Венгерский лидер уже давно является аутсайдером на европейской арене. Вероятно, что во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится уже сегодня, премьер будет еще более одиноким, чем обычно.

Что этому предшествовало?

Поражение партии "Право и справедливость" в Польше оставило Будапешт практически один на один в борьбе с Брюсселем за соблюдение демократических норм, а приближение ратификации заявки Швеции на членство в НАТО поставило в центр внимания нежелание Венгрии подписывать соответствующее соглашение.

Также недавняя встреча Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным добавила дискомфорта среди европейских чиновников, которые считают, что дружеские связи между Венгрией, Россией и Китаем - не соответствуют и даже вредят западному альянсу.

Как пояснил директор будапештского исследовательского института "Политический капитал" Петер Креко, Орбан "пытается сохранить за собой роль "плацдарма" между Западом и Востоком", несмотря на то, что это невозможно в нынешней геополитической реальности.

В частности венгерский лидер лишь усилил свою гневную риторику в последние дни, которая была направлена на европейские институты.

"Москва была трагедией, а Брюссель - плохой современной пародией. Москва не подлежала восстановлению, но Брюссель и Европейский Союз можно отремонтировать", - заявил он во время чествования памяти венгерского восстания 1956 года против Советского Союза.

Риторика Орбана не осталась незамеченной. Высокопоставленные европейские чиновники заявили о своей обеспокоенности поведением Будапешта, отметив сомнение в доверии Венгрии.

Один из дипломатов отметил, что проблемы со страной "скорее всего, будут становиться все глубже и глубже и все больше будут угрожать совместным решениям по стратегически важным вопросам". Другой отметил, что Венгрия будет становиться все более изолированной, поскольку задержка с членством Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников.

Козыри в рукаве

Во второй половине следующего года Венгрия на ротационной основе будет председательствовать в Совете ЕС. В Брюсселе уже обеспокоены относительно того, как Будапешт будет использовать свою роль.

"Венгерское правительство также задерживает новую военную помощь ЕС Украине, и поддержка Будапешта понадобится для предложенного увеличения бюджета блока и финансовой помощи Киеву", - добавляет издание.

Несмотря на то, что Орбан потерпел неудачу, когда Брюссель заморозил миллиарды евро, которые были предназначены для Венгрии, сейчас появились сигналы о том, что часть средств все же может быть разморожена в качестве способа заставить Будапешт подписать ключевые финансовые решения для ЕС.

Как отметил один из высокопоставленных венгерских чиновников, сейчас "Существует много неопределенности относительно будущего". Другие же отметили, что риск быть изолированным в будущем становится все больше.

"Он блокирует вступление Швеции в НАТО. Он жмет руку Путину. Он сравнивает ЕС с кровавой диктатурой Советского Союза. Менее чем за неделю Орбан предоставил достаточно доказательств того, что он не достоин занимать должность президента ЕС. То, что Еврокомиссия даже рассматривает возможность разморозить средства для Орбана в этой ситуации, является смешным", - заявил немецкий депутат Европарламента от "зеленых" Даниэль Фройнд.

Позиция Орбана относительно войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том же числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.