Орбан рискует лишиться власти из-за состояния экономики Венгрии, - Reuters

Как отмечает агентство, предупреждение центрального банка на прошлой неделе о повышенных рисках инфляции стало последней плохой новостью для опытного лидера, правительство которого теперь сталкивается с угрозой возможных пошлин США, которые ударят по его экспортно-зависимой экономике.

Венгрия пережила самый сильный всплеск инфляции в Европейском Союзе после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и цены по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность у домохозяйств.

"Венгры не видели такого снижения уровня жизни с тех пор, как к власти пришла партия "Фидес" (в 2010 году)", - сказал Балаж Сент-Иваньи, политический экономист из Университета Астон, специализирующийся на Центральной Европе.

По данным страховой компании Generali, опрос ЕС, проведенный в январе, показал, что потребители стали более пессимистично оценивать свои экономические перспективы, чем год назад, в то время как почти четыре из десяти венгров ожидают ухудшения своего финансового положения.

"Высокий уровень инфляции в 2022 и 2023 годах не прошел бесследно: многие домохозяйства столкнулись с падением реальных доходов", - заявил Сент-Иваньи, добавив, что партия Орбана все еще может использовать свою медийную сеть для формирования общественного мнения в свою пользу перед голосованием.

Орбан начал тратить 5,35 млрд долларов перед последними выборами в 2022 году, чтобы отразить угрозу со стороны предыдущего соперника от оппозиции, и это голосование принесло ему еще одну убедительную победу ценой раздувания инфляции.

Ни один из 12 экономистов, опрошенных в январе Reuters, не ожидает, что экономика Венгрии достигнет 3,4% роста, заложенных Орбаном в бюджет этого года. Erste Bank, самый точный прошлогодний прогноз венгерских экономических показателей, ожидает рост на уровне 2%.

Европейская комиссия прогнозирует рост на уровне 1,8%, что, хотя и впечатляет по сравнению со стагнацией, с которой сталкиваются некоторые правительства еврозоны, станет пределом самого слабого трехлетнего периода перед национальными выборами за 15-летнее правление Орбана.

Орбан планирует повысить семейные пособия во второй половине года и еще больше в 2026 году, но даже с учетом того, что его кабинет назвал самой щедрой программой такого рода в Европе, уровень рождаемости в Венгрии упал до самого низкого уровня за последние десять лет.

Некоторые опросы показывают, что набирающая популярность правоцентристская партия "Тиса" Петера Мадьяра обогнала партию "Фидес".

Аналитик Capital Economics по развивающейся Европе Николас Фарр говорит, что это повышает "реальную вероятность" того, что Орбан проиграет выборы впервые с момента прихода к власти в 2010 году.

Попытки удержаться у власти

По словам управляющего директора Eurasia Group Europe Муджтабы Рахмана, поскольку гонка выглядит напряженной, к концу года Орбан приложит все усилия для стимулирования экономики, используя в своих интересах свое влияние на СМИ и государственные институты.

"Его коммуникационная машина отлично справляется с убеждением основных избирателей в том, что дела пойдут лучше", - сказал он.

Орбан стремится стимулировать экономику за счет субсидий на покупку и ремонт жилья , увеличения налоговых льгот для семей, вливания капитала в малый бизнес, а также повышения заработной платы и пенсий.

Масштабные выплаты помогли ему одержать легкую победу на последних выборах в 2022 году, но с учетом того, что курс форинта к евро близок к двухлетнему минимуму, а дефицит превышает стандарты ЕС, аналогичный рост расходов сейчас может вызвать негативную реакцию рынка.

Рейтинговые агентства предупредили, что могут понизить рейтинг Венгрии, если состояние ее государственных финансов ухудшится сверх ожиданий.

"Большим риском является бюджет к концу года и желание получить предвыборные подарки, что может привести к ослаблению форинта, что затем приведет к росту цен на импортные товары", - сказал Рахман.

Орбан надеется, что венгры начнут лучше относиться к своим перспективам по мере приближения выборов, хотя его правительство, похоже, отложило ожидания более сильного экономического подъема на вторую половину этого года.

Опрос, проведенный аналитическим центром Policy Solutions в конце ноября, показал, что венгры больше всего обеспокоены своими зарплатами, которые являются одними из самых низких в ЕС, несмотря на то, что цены на продукты питания взлетели до среднего уровня по ЕС.

"Главный вопрос будет заключаться в том, почувствуют ли венгры, что они могут позволить себе немного больше из своих доходов относительно уровня цен, сложившегося в последние годы", - сказал директор по политическим решениям Андраш Биро-Надь.