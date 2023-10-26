Орбан после встречи с Путиным заявил, что гордится своей "стратегией мира"

Отвечая на вопрос о недавней встрече с Путиным в Пекине, Орбан заявил о "мирной стратегии" по Украине и важности "держать открытыми все каналы коммуникации".

"Россия и Венгрия имеют общего соседа, который называется Украина. И у нас есть мирная стратегия, поэтому мы хотели бы держать открытыми все каналы коммуникации", - отметил премьер-министр.

По словам Орбана "у вас есть военная стратегия, а у Венгрии - мирная", в связи с чем Будапешт поддерживает связь с Россией, чтобы оставить хоть какой-то шанс для мира.

"Это стратегия, поэтому мы гордимся ею, мы гордимся, что делаем это. Мы - единственные, кто говорит от имени и в пользу мира, что было бы в интересах всех в Европе", - сказал он.

Позиция Орбана относительно войны

Пророссийский Орбан поддерживает теплые связи с Кремлем, в связи с чем неоднократно конфликтовал с Киевом, в том же числе по поводу возможности этнических венгров учиться на своем языке после того, как Украина приняла в 2017 году закон о праве школьников знать государственный язык.

17 октября Орбан встретился с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Стороны заявили о своей приверженности двусторонним связям на фоне войны против Украины. В частности, премьер-министр назвал войну "военной операцией" и пожал руку диктатору, что вызвало резкую реакцию со стороны главы МИД Дмитрия Кулебы.