Орбан озвучив умови прийняття Угорщиною заяви послів НАТО по Україні

Угорська сторона не схвалить заяву НАТО по Україні без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають у Закарпатті. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передають російські ЗМІ.

За його словами, для ухвалення документа Україна повинна врахувати рекомендації угорського комітету щодо угорських нацменшин на Закарпатті.

"Угорська сторона рекомендує наступне: раз ми приймаємо такий документ, то, принаймні, хотілося б у цьому документі отримати гарантію з української сторони перед угорським комітетом. Хотілося б, щоб вони прийняли ці рекомендації, хотілося б ще, щоб вони включили ці рекомендації у документ. Якщо цих критеріїв у документі немає, то ми не можемо прийняти такий документ", - сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, угорські меншини в Закарпатті "страждають від дискримінації і живуть під загрозою".

Крім того, він заявив, що Угорщина виступає за стабілізацію відносин між Росією і НАТО.

Нагадаємо, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів Північноатлантичного альянсу щодо України. Спочатку угорська сторона запропонувала внести зміни в заяву, але їй відмовили.

Зазначимо, американське видання Washington Post раніше писало, що Орбан і Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття президентом США Дональдом Трампом України.