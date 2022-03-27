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Орбан обґрунтував небажання підтримати ембарго на нафту і газ з Росії

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook. com. orbanviktor1)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти ембарго на російські нафту і газ, оскільки країн сильно залежить від енергоносіїв з РФ. Угорщина отримує з Росії 85% газу і 61% нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

"Те, чого просять українці, - це повністю зупинити Угорську економіку, знову втратити роки розвитку і знизити рівень продуктивності угорської економіки до рівня, який був 8-10 років тому", - сказав він.

За його словами, "якщо не буде нафти і газу, Угорська економіка зупиниться: доведеться закрити заводи, буде масове безробіття".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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